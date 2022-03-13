"الصحة": تسجيل 145 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 47 حالة إصابة جديدة، وجدة 15، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 9 حالات إصابة، والدمام 6, ومثلها في الطائف و5 في أبها، ومثلها في الهفوف، و3 حالات في جازان.



