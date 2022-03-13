"الصحة": تسجيل 145 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 مارس 2022، تسجيل 145 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 748769 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 730690 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9018 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 313 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 47 حالة إصابة جديدة، وجدة 15، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 9 حالات إصابة، والدمام 6, ومثلها في الطائف و5 في أبها، ومثلها في الهفوف، و3 حالات في جازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 105 حالة، تلتها جدة 27، ثم المدينة المنورة 26 حالة، ومكة المكرمة 13, وأبها 11, وبريدة 9 حالات، و 7 في الطائف, وسجلت تبوك 6 حالات تعافٍ جديدة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 21230 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61,865,903.