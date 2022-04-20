"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 752994 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 739767 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9074 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 59 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 37 حالة إصابة جديدة، والرياض 27، ومكة المكرّمة 18 حالة، و18 في المدينة المنورة, والطائف 14 حالة, و 5 حالات في أبها.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 65 حالة، و64 في الرياض, و51 في مكة المكرمة, و 10 في المدينة المنورة, و9 في الطائف, والدمام 5 حالات.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11827 فحصاً جديداً.