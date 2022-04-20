"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 37 حالة إصابة جديدة، والرياض 27، ومكة المكرّمة 18 حالة، و18 في المدينة المنورة, والطائف 14 حالة, و 5 حالات في أبها.