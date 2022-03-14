"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 44 حالة إصابة جديدة، وجدة 16، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 7, والطائف 6 حالات جديدة, و5 في أبها، و4 في الهفوف، و3 حالات لكل من تبوك وحائل وجازان.