"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 مارس 2022، تسجيل 146 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 748915 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 314 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9020 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 272 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 44 حالة إصابة جديدة، وجدة 16، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 7, والطائف 6 حالات جديدة, و5 في أبها، و4 في الهفوف، و3 حالات لكل من تبوك وحائل وجازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 87 حالة، تلتها جدة 36، ثم المدينة المنورة 17حالة، ومثلها في مكة المكرمة, و 13 حالة في الدمام, و12 في الطائف, وأبها 9 حالات تعافٍ جديدة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 22713 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61,924,677.