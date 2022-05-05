"الصحة": تسجيل 159 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 112 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 مايو 2022، تسجيل 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 754623 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 112 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742239 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9096حالة وفاة.
وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 10.4 ألف فحص جديد، بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 64.4 مليون جرعة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 38 حالة إصابة جديدة، والرياض 22، والمدينة المنورة 23 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرمة 18، والطائف 11 حالات، و8 في الدمام.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 44 حالة، و14 في الرياض، و12 في مكة المكرمة، و 13 في المدينة المنورة، و4 في الدمام، و6 في الطائف.