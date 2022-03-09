"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 483 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 53 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 10، والدمام 9، فيما سجلت مكة المكرّمة 8 حالات إصابة، و6 في أبها، و4 في الهفوف، و7 حالات في الطائف.



