"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 483 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، تسجيل 187 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 748121 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 483 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 729206 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9013 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 354 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 53 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 10، والدمام 9، فيما سجلت مكة المكرّمة 8 حالات إصابة، و6 في أبها، و4 في الهفوف، و7 حالات في الطائف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 141حالة، تلتها جدة 44، ثم الدمام 24حالة، والطائف 23حالة تعافٍ جديدة، والمدينة المنوّرة 19، و 17 في مكة المكرّمة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 31389 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61601078 .