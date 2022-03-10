"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 مارس 2022، تسجيل 190 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 748311 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 455 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 729661 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9014 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 351 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 54 حالة إصابة جديدة، وجدة 21، والمدينة المنوّرة 11، والدمام 11، فيما سجلت مكة المكرّمة 9 حالات إصابة، و7 في أبها، و5 في الهفوف، و5 حالات في حائل.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 134 حالة، تلتها جدة 39، ثم الدمام 29 حالة، والمدينة المنوّرة 20، و 17 في مكة المكرّمة, والطائف 14 حالة تعافٍ جديدة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 27978 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61682909 .