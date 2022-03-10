"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 54 حالة إصابة جديدة، وجدة 21، والمدينة المنوّرة 11، والدمام 11، فيما سجلت مكة المكرّمة 9 حالات إصابة، و7 في أبها، و5 في الهفوف، و5 حالات في حائل.