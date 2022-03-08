"الصحة": تسجيل 219 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 534 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 62 حالة إصابة جديدة، وجدة 19، والمدينة المنوّرة 13، والدمام 11، فيما سجلت مكة المكرّمة 9 حالات إصابة، و8 في أبها، و7 في الهفوف، و6 حالات في الطائف، و5 في جازان.