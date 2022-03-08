"الصحة": تسجيل 219 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 534 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، تسجيل 219 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 747934 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 534 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 728723 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9011 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 383 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 62 حالة إصابة جديدة، وجدة 19، والمدينة المنوّرة 13، والدمام 11، فيما سجلت مكة المكرّمة 9 حالات إصابة، و8 في أبها، و7 في الهفوف، و6 حالات في الطائف، و5 في جازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 147 حالة، تلتها جدة 62، ثم الدمام 23 حالة، والطائف 21 حالة تعافٍ جديدة، والمدينة المنوّرة 20، و18 في مكة المكرّمة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 31389 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61532042.