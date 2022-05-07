"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 103 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 مايو 2022، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 755076 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 103 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742451 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 9099 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 53 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت جدة 77 حالة إصابة جديدة، والرياض 40، والمدينة المنوّرة 36 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرّمة 31، والدمام 10 حالات، و7 في أبها.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة، بواقع 31 حالة، و18 في المدينة المنوّرة، و14 في مكة المكرّمة، و13 في الرياض، و5 في الدمام، ومثلها في جازان، و4 في الطائف.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 13504 فحوص جديدة.