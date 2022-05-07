"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 103 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة، بواقع 31 حالة، و18 في المدينة المنوّرة، و14 في مكة المكرّمة، و13 في الرياض، و5 في الدمام، ومثلها في جازان، و4 في الطائف.