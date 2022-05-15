"الصحة": تسجيل 431 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 مايو 2022، تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 759226 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 743921 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9116 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 125 حالة إصابة جديدة، والرياض 92، ومكة المكرمة 63 حالة، والمدينة المنورة 52 حالة إصابة جديدة، و26 حالة جديدة في الدمام، و15 حالة إصابة في أبها، و6 في الهفوف.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 107 حالات، و77 حالة في الرياض، و50 في المدينة المنورة، و44 في مكة المكرمة، و18 في الدمام، و13 في أبها، و8 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 22586 فحصًا جديدًا.