"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 633 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 229 حالة، و88 حالة في جدة، و54 حالة في الدمام، و25 في الهفوف، و21 في المدينة المنورة، و19 حالة في مكة المكرمة، و15 حالة في الطائف، و13 في الخبر.