"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 633 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 799435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 633 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 783541 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9219 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات "كوفيد-19": سجلت الرياض 143 حالة إصابة جديدة، وجدة 64 حالة، والدمام 39 حالة، ومكة المكرمة 24 حالة إصابة جديدة، و22 في المدينة المنورة، والهفوف 16 حالة، و12 في أبها، وسجلت الطائف 10 حالات جديدة.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 229 حالة، و88 حالة في جدة، و54 حالة في الدمام، و25 في الهفوف، و21 في المدينة المنورة، و19 حالة في مكة المكرمة، و15 حالة في الطائف، و13 في الخبر.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15646 فحصًا جديدًا.