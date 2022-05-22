"الصحة": تسجيل 467 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 22 مايو 2022، تسجيل 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 763042 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 747492 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9130 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 77 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 133 حالة إصابة جديدة، والرياض 119، والمدينة المنوّرة 48 حالة إصابة جديدة، و41 حالة جديدة في الدمام، ومكة المكرّمة 40 حالة، و18 حالة إصابة في أبها.
وتَصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 142 حالة، و109 حالات في الرياض، و63 في مكة المكرّمة، و53 في المدينة المنوّرة، و34 في الدمام، و18 في أبها، و12 في الطائف.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 23416 فحصاً جديداً.