"الصحة": تسجيل 467 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 142 حالة، و109 حالات في الرياض، و63 في مكة المكرّمة، و53 في المدينة المنوّرة، و34 في الدمام، و18 في أبها، و12 في الطائف.