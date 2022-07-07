"الصحة": تسجيل 503 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 730 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 282 حالة، و99 حالة في جدة، و59 حالة في الدمام، و26 في الهفوف، و25 حالة في مكة المكرمة، ومثلها في المدينة المنورة و16 حالة في الطائف، و14 في الظهران.