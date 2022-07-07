"الصحة": تسجيل 503 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 730 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يوليو 2022، تسجيل 503 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 798977 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 730 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 782818 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9218 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 143 حالة إصابة جديدة، وجدة 102 حالة، والدمام 44 حالة، ومكة المكرمة 24 حالة إصابة جديدة، و23 في المدينة المنورة، و19 في أبها و12 حالة في الطائف.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 282 حالة، و99 حالة في جدة، و59 حالة في الدمام، و26 في الهفوف، و25 حالة في مكة المكرمة، ومثلها في المدينة المنورة و16 حالة في الطائف، و14 في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15646 فحصًا جديدًا.