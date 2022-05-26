"الصحة": تسجيل 516 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 563 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 مايو 2022، تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 765305 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 563 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 749704 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9138 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 82 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 145 حالة إصابة جديدة، والرياض 122، ومكة المكرمة 43 حالة، و37 حالة جديدة في الدمام، والمدينة المنورة 27 حالة إصابة جديدة، و21 حالة إصابة في الطائف، و11 في أبها.
وتَصَدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 130 حالة، و93 حالة في الرياض، و73 في مكة المكرمة، و62 في المدينة المنورة، و30 في الدمام، و28 في الطائف، و16 في أبها، ومثلها في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 25226 فحصًا جديدًا.