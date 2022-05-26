"الصحة": تسجيل 516 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 563 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصَدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 130 حالة، و93 حالة في الرياض، و73 في مكة المكرمة، و62 في المدينة المنورة، و30 في الدمام، و28 في الطائف، و16 في أبها، ومثلها في جازان.