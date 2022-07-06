"الصحة": تسجيل 534 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 774 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 306 حالات، و109 حالات في جدة، و64 حالة في الدمام، و31 في الهفوف، و27 في الظهران، و21 حالة في مكة المكرّمة، ومثلها في المدينة المنوّرة، و17 في أبها.