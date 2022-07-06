"الصحة": تسجيل 534 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 774 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، تسجيل 534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 798474 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 774 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 782088 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي لـ 9215 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 170 حالة إصابة جديدة، وجدة 83 حالة، والدمام 54 حالة، و28 في مكة المكرّمة، والهفوف 27 حالة إصابة جديدة، و19 في المدينة المنوّرة، و15 في الطائف، وسجّلت أبها 14 حالة جديدة.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 306 حالات، و109 حالات في جدة، و64 حالة في الدمام، و31 في الهفوف، و27 في الظهران، و21 حالة في مكة المكرّمة، ومثلها في المدينة المنوّرة، و17 في أبها.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 15887 فحصاً جديداً.