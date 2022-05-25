"الصحة": تسجيل 540 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 764789 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 570 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 749141 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9135 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 81 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 146 حالة إصابة جديدة، والرياض 122، ومكة المكرمة 50 حالة، والمدينة المنورة 32 حالة إصابة جديدة، و38 حالة جديدة في الدمام، و14 حالة إصابة في أبها، و17 في الطائف.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 172 حالة، و121 حالة في الرياض، و51 في المدينة المنورة، و69 في مكة المكرمة، و26 في الدمام، و16 في الطائف، و13 في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 26343 فحصًا جديدًا.