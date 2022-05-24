"الصحة": تسجيل 557 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 541 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 148 حالة إصابة جديدة، والرياض 124، ومكة المكرمة 55 حالة، و33 حالة جديدة في الدمام، والمدينة المنورة 32 حالة إصابة جديدة، و27 حالة إصابة في الطائف، و11 حالة إصابة في جازان، و10 في أبها، و9 في الباحة.