"الصحة": تسجيل 557 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 541 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 764249 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 541 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 748571 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9134 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 81 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 148 حالة إصابة جديدة، والرياض 124، ومكة المكرمة 55 حالة، و33 حالة جديدة في الدمام، والمدينة المنورة 32 حالة إصابة جديدة، و27 حالة إصابة في الطائف، و11 حالة إصابة في جازان، و10 في أبها، و9 في الباحة.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 126 حالة، و116 حالة في الرياض، و65 في مكة المكرمة، و48 في المدينة المنورة، و35 في الدمام، 22 في الطائف، و14 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 26343 فحصًا جديدًا.