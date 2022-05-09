"الصحة": تسجيل 565 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 114 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 مايو 2022، تسجيل 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 755980 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 114 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742677 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9104 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 51 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 141 حالة إصابة جديدة، والرياض 102، ومكة المكرمة 80 حالة إصابة جديدة، والمدينة المنورة 54، والدمام 23 حالة، و22 في الطائف، و17 حالة جديدة في جازان و13 في الباحة.
وتصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 27 حالة، و26 في الرياض، و14 في مكة المكرمة، و16 في المدينة المنورة، و4 في أبها، و6 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 24520 فحصًا جديدًا.