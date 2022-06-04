"الصحة": تسجيل 565 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 491 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 184 حالة إصابة جديدة، وجدة 142، و56 حالة جديدة في الدمام، ومكة المكرّمة 37 حالة، والمدينة المنوّرة 23 حالة إصابة جديدة، و17 حالة إصابة في أبها، و16 في الهفوف، و11 في الظهران.