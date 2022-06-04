"الصحة": تسجيل 565 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 491 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 4 يونيو 2022، تسجيل 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 770650 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 491 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 754378 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9155 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 88 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 184 حالة إصابة جديدة، وجدة 142، و56 حالة جديدة في الدمام، ومكة المكرّمة 37 حالة، والمدينة المنوّرة 23 حالة إصابة جديدة، و17 حالة إصابة في أبها، و16 في الهفوف، و11 في الظهران.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 140حالة، و127 حالة في جدة، و47 في الدمام، و42 في مكة المكرّمة، و33 في المدينة المنوّرة، و11 في أبها.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 22119 فحصاً جديداً.