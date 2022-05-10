"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 105 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، تسجيل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 756549 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 105 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742782 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي 9104 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 137 حالة إصابة جديدة، والرياض 108، ومكة المكرمة 50 حالة إصابة جديدة، والمدينة المنورة 60، والدمام 30 حالة، و22 في أبها، و20 حالة جديدة في جازان، و19 في الطائف.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 32 حالة، و13 في المدينة المنورة، و11 في الرياض، و10 في مكة المكرمة، و9 في الدمام، و5 في أبها، و4 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 20428 فحصًا جديدًا.