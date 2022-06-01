"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 523 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و117 حالة في الرياض، و53 في مكة المكرمة، و35 في المدينة المنورة، و35 في الدمام، و16 في الطائف، و9 حالات في أبها، ومثلها في جازان.