"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 523 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، تسجيل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 768648 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 523 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 752839 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9149 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 78 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 209 حالات إصابة جديدة، والدمام 76، وجدة 49 حالة، والمدينة المنورة 32 حالة إصابة جديدة، و16 حالة في الطائف، ومثلها في أبها، و17 في الهفوف، و15 حالة في مكة المكرمة.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و117 حالة في الرياض، و53 في مكة المكرمة، و35 في المدينة المنورة، و35 في الدمام، و16 في الطائف، و9 حالات في أبها، ومثلها في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 23673 فحصًا جديدًا.