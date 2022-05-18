"الصحة": تسجيل 602 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 556 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 761079 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 556 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 745397 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9123 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 76 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 158 حالة إصابة جديدة، والرياض 115، ومكة المكرمة 71 حالة، والمدينة المنورة 51 حالة إصابة جديدة، و48 حالة جديدة في الدمام، و19 حالة إصابة في الطائف، و18 في أبها، و13 حالة في جازان.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و109 حالة في الرياض، و74 في مكة المكرمة، و59 في المدينة المنورة، و32 في الدمام، و 18 في أبها، و12 في الطائف، و11 في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 29933 فحصًا جديدًا.