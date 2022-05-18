"الصحة": تسجيل 602 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 556 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 157 حالة، و109 حالة في الرياض، و74 في مكة المكرمة، و59 في المدينة المنورة، و32 في الدمام، و 18 في أبها، و12 في الطائف، و11 في جازان.