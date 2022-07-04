"الصحة": تسجيل 603 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، تسجيل 603 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 797374 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 946 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 780532 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي 9211 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 159 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 201 حالة إصابة جديدة، وجدة 91 حالة، والدمام 62 حالة، و21 في المدينة المنورة، و24 في مكة المكرمة، والهفوف 20 حالة إصابة جديدة، و18 في الظهران، و14 في الطائف، وسجلت أبها 10 حالات جديدة.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 359 حالة، و115 حالة في جدة، و96 حالة في الدمام، و31 في الهفوف، ومثلها في الظهران، و23 حالة في مكة المكرمة، و19 في الطائف، و16 حالة في المدينة المنورة، و15 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 18867 فحصًا جديدًا.