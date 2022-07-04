"الصحة": تسجيل 603 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 359 حالة، و115 حالة في جدة، و96 حالة في الدمام، و31 في الهفوف، ومثلها في الظهران، و23 حالة في مكة المكرمة، و19 في الطائف، و16 حالة في المدينة المنورة، و15 في أبها.