"الصحة": تسجيل 611 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 172 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 مايو 2022، تسجيل 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 757802 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 172 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 743099 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9110 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 56 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 146 حالة إصابة جديدة، والرياض 138، ومكة المكرمة 67 حالة، والمدينة المنورة 60 حالة إصابة جديدة، و30 حالة جديدة في الدمام، والطائف 28 حالة، و18 حالة إصابة في أبها، و14 حالة جديدة في جازان.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 48 حالة، و28 حالة في الرياض، و23 في المدينة المنورة، و19 في مكة المكرمة، و13 في الطائف، و8 في الدمام، و7 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 22368 فحصًا جديدًا.