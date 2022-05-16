"الصحة": تسجيل 630 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 406 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 101 حالات، و70 حالة في الرياض، و34 في مكة المكرمة، و28 في الدمام، و27 في المدينة المنورة، و18 في الطائف، و13 في أبها، و11 في جازان، ومثلها في الباحة.