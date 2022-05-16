"الصحة": تسجيل 630 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 406 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 16 مايو 2022، تسجيل 630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 759856 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 406 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 744327 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9118 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 64 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 153 حالة إصابة جديدة، والرياض 130، ومكة المكرمة 78 حالة، والمدينة المنورة 46 حالة إصابة جديدة، و28 حالة جديدة في الدمام، و 24 حالة في الطائف، ومثلها في جازان، و15 حالة إصابة في أبها، و12 في الباحة.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 101 حالات، و70 حالة في الرياض، و34 في مكة المكرمة، و28 في الدمام، و27 في المدينة المنورة، و18 في الطائف، و13 في أبها، و11 في جازان، ومثلها في الباحة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 29032 فحصًا جديدًا.