"الصحة": تسجيل 642 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 145 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مايو 2022، تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 757191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 145 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742927 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9108 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 60 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت جدة 189 حالة إصابة جديدة، والرياض 127، ومكة المكرّمة 72 حالة، والمدينة المنوّرة 56 حالة إصابة جديدة، و31 حالة جديدة في الدمام، والطائف 23 حالة، و15 حالة جديدة في جازان.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 43 حالة، و26 في المدينة المنوّرة و19 في مكة المكرّمة، ومثلها في الرياض، و9 في الدمام، و5 في أبها.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 22893 فحصاً جديداً.