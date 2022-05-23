"الصحة": تسجيل 650 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 538 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 23 مايو 2022، تسجيل 650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 763692 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 538 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 748030 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9131 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 73 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت جدة 183 حالة إصابة جديدة، والرياض 138، ومكة المكرمة 62 حالة، و40 حالة جديدة في الدمام، والمدينة المنورة 37 حالة إصابة جديدة، و24 حالة إصابة في الطائف، و18 حالة إصابة في جازان، و16 في أبها، و12 في الباحة.
وتصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 118 حالة، و80 حالة في الرياض، و62 في مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة، و33 في الطائف، و23 في الدمام، و19 في جازان، و14 في الباحة، و12 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 28657 فحصًا جديدًا.