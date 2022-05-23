"الصحة": تسجيل 650 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 538 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 118 حالة، و80 حالة في الرياض، و62 في مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة، و33 في الطائف، و23 في الدمام، و19 في جازان، و14 في الباحة، و12 في أبها.