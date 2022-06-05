"الصحة": تسجيل 652 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022، تسجيل 652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 771302 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 754956 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9156 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 93 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 228 حالة إصابة جديدة، وجدة 129، و87 حالة جديدة في الدمام، ومكة المكرمة 41 حالة، والمدينة المنورة 28 حالة إصابة جديدة، و16 حالة إصابة في أبها، و19 في الهفوف.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 158 حالة، و156 حالة في جدة، و71 في الدمام، و48 في مكة المكرمة، و34 في المدينة المنورة، و15 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 25010 فحوصات جديدة.