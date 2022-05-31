"الصحة": تسجيل 667 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 518 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، تسجيل 667 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 768079 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 518 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 752316 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9148 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 83 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 184 حالة إصابة جديدة، وجدة 150، والدمام 57 حالة، ومكة المكرمة 49 حالة، والمدينة المنورة 30 حالة إصابة جديدة، و23 حالة في الطائف، و21 حالة في أبها، و15 في الهفوف، و9 حالة في الباحة، و7 في الظهران.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 151 حالة، و 116 حالة في الرياض، و51 في مكة المكرمة، و41 في المدينة المنورة، و32 في الدمام، و16 في الطائف، و10 في أبها، ومثلها في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 28711 فحصًا جديدًا.