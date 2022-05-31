"الصحة": تسجيل 667 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 518 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 151 حالة، و 116 حالة في الرياض، و51 في مكة المكرمة، و41 في المدينة المنورة، و32 في الدمام، و16 في الطائف، و10 في أبها، ومثلها في جازان.