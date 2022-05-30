"الصحة": تسجيل 686 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 621 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 194 حالة إصابة جديدة، وجدة 138، والدمام 67 حالة، ومكة المكرمة 32 حالة، والمدينة المنورة 37 حالة إصابة جديدة، و29 حالة في الطائف، و15 حالة في أبها، و14 في الهفوف، و12 حالة في الباحة، ومثلها في جازان.