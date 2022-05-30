"الصحة": تسجيل 686 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 621 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 30 مايو 2022، تسجيل 686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 767412 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 621 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 751798 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9145 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 83 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 194 حالة إصابة جديدة، وجدة 138، والدمام 67 حالة، ومكة المكرمة 32 حالة، والمدينة المنورة 37 حالة إصابة جديدة، و29 حالة في الطائف، و15 حالة في أبها، و14 في الهفوف، و12 حالة في الباحة، ومثلها في جازان.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 161 حالة، و130 حالة في الرياض، و62 في مكة المكرمة، و41 في الدمام، و30 في المدينة المنورة، و25 في الطائف، و22 في أبها، و15 في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 27503 فحوصات جديدة.