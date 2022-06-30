"الصحة": تسجيل 698 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1003 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 394 حالة، و139 حالة في جدة، و92 حالة في الدمام، و48 في الهفوف، و29 حالة في مكة المكرمة، و22 حالة في الظهران، والخبر 21 حالة، و20 في المدينة المنورة، و15 في الطائف، و14 حالة تعافٍ جديدة في الجبيل.