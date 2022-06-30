"الصحة": تسجيل 698 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1003 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، تسجيل 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 795186 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1003 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 776594 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9208 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 272 حالة إصابة جديدة، وجدة 100 حالة، والدمام 58 حالة، ومكة المكرمة 27 حالة إصابة جديدة، و23 في المدينة المنورة، و18 في الظهران، و14 حالة في الهفوف، وسجلت الطائف 12 حالة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 394 حالة، و139 حالة في جدة، و92 حالة في الدمام، و48 في الهفوف، و29 حالة في مكة المكرمة، و22 حالة في الظهران، والخبر 21 حالة، و20 في المدينة المنورة، و15 في الطائف، و14 حالة تعافٍ جديدة في الجبيل.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 21689 فحصًا جديدًا.