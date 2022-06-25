"الصحة": تسجيل 734 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 923 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 314 حالة إصابة جديدة، والدمام 85، وجدة 84 حالة، و32 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 23 حالة إصابة جديدة، و22 في المدينة المنوّرة، و19 حالة في الظهران، و16 في أبها، و11 في الخُبر.