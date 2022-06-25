"الصحة": تسجيل 734 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 923 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 25 يونيو 2022، تسجيل 734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 790957 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 923 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 772004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9198 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 144 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 314 حالة إصابة جديدة، والدمام 85، وجدة 84 حالة، و32 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 23 حالة إصابة جديدة، و22 في المدينة المنوّرة، و19 حالة في الظهران، و16 في أبها، و11 في الخُبر.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 389 حالة، و133 حالة في جدة، و113 حالة في الدمام، و32 في مكة المكرّمة، و38 في الهفوف، و23 في المدينة المنورة، و25 في أبها.
وأكّدت "الصحة"، أنه تم إجراء 20427 فحصاً جديداً.