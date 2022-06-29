"الصحة": تسجيل 759 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 997 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، تسجيل 759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 794488 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 997 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 775951 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9207 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 278 حالة إصابة جديدة، وجدة 103، والدمام 63 حالة، و43 حالة جديدة في الهفوف، و26 حالة في الظهران، ومكة المكرّمة 24 حالة إصابة جديدة، و22 في المدينة المنوّرة، و15 في الخُبر، و14 حالة في أبها، وسجّلت الطائف 11 حالة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 382 حالة، و128 حالة في جدة، و117 حالة في الدمام، و54 في الهفوف، و32 حالة في مكة المكرّمة، و27 حالة في الظهران، وأبها 25 حالة، و24 في المدينة المنوّرة، و13 في الخُبر، و12 حالة تعافٍ جديدة في حائل.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 22745 فحصاً جديداً.