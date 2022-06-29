"الصحة": تسجيل 759 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 997 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 382 حالة، و128 حالة في جدة، و117 حالة في الدمام، و54 في الهفوف، و32 حالة في مكة المكرّمة، و27 حالة في الظهران، وأبها 25 حالة، و24 في المدينة المنوّرة، و13 في الخُبر، و12 حالة تعافٍ جديدة في حائل.