"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 568 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 2 يونيو 2022، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 769423 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 568 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 753407 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9151 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 78 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 234 حالة إصابة جديدة، والرياض 207، والدمام 66 حالة، ومكة المكرمة 62 حالة إصابة جديدة، و29 حالة في المدينة المنورة، و 19 في الطائف، و16 في الهفوف، و 15 حالة في أبها.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 148 حالة، و 122 حالة في الرياض، و47 في مكة المكرمة، و36 في المدينة المنورة، و41 في الدمام، و29 في الطائف، و11 في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 30953 فحوصات جديدة.