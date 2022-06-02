"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 568 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 234 حالة إصابة جديدة، والرياض 207، والدمام 66 حالة، ومكة المكرمة 62 حالة إصابة جديدة، و29 حالة في المدينة المنورة، و 19 في الطائف، و16 في الهفوف، و 15 حالة في أبها.