"الصحة": تسجيل 78 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 285 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 63 حالة، تلتها جدة 45, و34 في المدينة المنورة, و27 في مكة المكرمة, و 15 في الهفوف, و11 في الدمام, و9 حالات تعافٍ جديدة في الطائف.