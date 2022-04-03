"الصحة": تسجيل 78 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 285 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 أبريل 2022، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751076 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 285 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 735105 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9048 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 95 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 18 حالة إصابة جديدة، وجدة 17، والمدينة المنوّرة 8، ومكة المكرّمة 7 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 6 حالات جديدة, و2 في أبها, و3 في الهفوف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 63 حالة، تلتها جدة 45, و34 في المدينة المنورة, و27 في مكة المكرمة, و 15 في الهفوف, و11 في الدمام, و9 حالات تعافٍ جديدة في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10944 فحصاً جديداً.