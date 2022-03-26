"الصحة": تسجيل 79 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 26 مارس 2022، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750258 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 733146 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9038 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 142 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 19 حالة إصابة جديدة، وجدة 13، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 7 حالات إصابة، والدمام 5, ومثلها في أبها, و4 في جازان.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 32 حالة، تلتها الرياض 30، والدمام 29 حالة, و15 في جازان و14 في أبها, و 13 حالة تعافٍ جديدة في الهفوف .
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 14960 فحصاً جديداً.