"الصحة": تسجيل 79 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 19 حالة إصابة جديدة، وجدة 13، والمدينة المنوّرة 9، ومكة المكرّمة 7 حالات إصابة، والدمام 5, ومثلها في أبها, و4 في جازان.