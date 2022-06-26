"الصحة": تسجيل 827 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 327 حالة إصابة جديدة، وجدة 117، والدمام 103 حالات، و35 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 26 حالة إصابة جديدة، و23 في المدينة المنوّرة، و21 حالة في أبها، و22 في الظهران، و10 في بريدة.