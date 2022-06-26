"الصحة": تسجيل 827 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 975 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، تسجيل 827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 791784 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 975 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 772979 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9201 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 153 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 327 حالة إصابة جديدة، وجدة 117، والدمام 103 حالات، و35 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 26 حالة إصابة جديدة، و23 في المدينة المنوّرة، و21 حالة في أبها، و22 في الظهران، و10 في بريدة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 410 حالات، 132 حالة في جدة، و118 حالة في الدمام، و54 في الهفوف، و28 في المدينة المنوّرة، ومثلها في مكة المكرّمة و23 في أبها، و20 في الظهران.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 24166 فحصًا جديدًا.