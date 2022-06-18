"الصحة": تسجيل 831 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 804 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 292 حالة، و140 حالة في جدة، و88 حالة في الدمام، و36 في مكة المكرمة، و38 في الهفوف، و29 في المدينة المنورة، و20 في أبها، و12 في الخرج، و11 في الظهران.