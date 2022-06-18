"الصحة": تسجيل 831 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 804 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 يونيو 2022، تسجيل 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 783907 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 804 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 764898 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9185 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 114 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 376 حالة إصابة جديدة، والدمام 109 حالات إصابة جديدة، وجدة 104 حالات، و44 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و23 حالة جديدة في مكة المكرمة، ومثلها في أبها، و20 في المدينة المنورة، و11 حالة في الخرج.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 292 حالة، و140 حالة في جدة، و88 حالة في الدمام، و36 في مكة المكرمة، و38 في الهفوف، و29 في المدينة المنورة، و20 في أبها، و12 في الخرج، و11 في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 28615 فحصًا جديدًا.