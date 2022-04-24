"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 24 أبريل 2022، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753417 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 205 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 740672 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 9078 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 48 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 23 حالة إصابة جديدة، ، ومكة المكرّمة 16 حالة، وجدة 16, و13 في المدينة المنورة, و5 حالات في أبها, والدمام 4 حالات, والطائف حالتين.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 66 حالة, و54 في مكة المكرمة, والرياض 46, و 9 في المدينة المنورة, و7 في الطائف, و6 في أبها, و6 في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 9243 فحصاً جديداً.