"الصحة": تسجيل 869 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 992 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تسجيل 869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 793729 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 992 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 774954 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9205 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 358 حالة إصابة جديدة، وجدة 111، والدمام 72 حالة، و25 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 22 حالة إصابة جديدة، و23 في المدينة المنوّرة، و21 حالة في الظهران، و19 في الطائف، و16 حالة في أبها، وسجّلت الجبيل 14 حالة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 394 حالة، و129 حالة في جدة، و93 حالة في الدمام، و45 في الهفوف، و25 في المدينة المنوّرة، و30 حالة في مكة المكرّمة و25 في الخُبر، و24 في الظهران، و20 حالة تعافٍ جديدة في الطائف.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 25427 فحصاً جديداً.