"الصحة": تسجيل 869 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 992 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 394 حالة، و129 حالة في جدة، و93 حالة في الدمام، و45 في الهفوف، و25 في المدينة المنوّرة، و30 حالة في مكة المكرّمة و25 في الخُبر، و24 في الظهران، و20 حالة تعافٍ جديدة في الطائف.