"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 273 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 61 حالة، تلتها جدة 42, و31 في المدينة المنورة, و27 حالة في الدمام, و26 في مكة المكرمة, و 16 في الطائف, و12 في الهفوف, و8 حالات تعافٍ جديدة في أبها .