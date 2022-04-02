"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 273 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 2 أبريل 2022، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750998 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 273 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734820 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9047 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 103 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 22 حالة إصابة جديدة، وجدة 17، والمدينة المنوّرة 7، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 7 حالات جديدة, و5 في أبها, و4 في الهفوف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 61 حالة، تلتها جدة 42, و31 في المدينة المنورة, و27 حالة في الدمام, و26 في مكة المكرمة, و 16 في الطائف, و12 في الهفوف, و8 حالات تعافٍ جديدة في أبها .
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15266 فحصاً جديداً.