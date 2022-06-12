"الصحة": تسجيل 905 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 746 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 343 حالة إصابة جديدة، وجدة 150، والدمام 114 حالة، و40 حالة جديدة في مكة المكرمة، والهفوف 39 حالة، والمدينة المنورة 27 حالة إصابة جديدة، و22 حالة إصابة في أبها، و11 15 حالة في الخرج، و14 في الظهران.