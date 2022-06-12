"الصحة": تسجيل 905 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 746 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، تسجيل 905 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 777795 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 746 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 759567 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9173 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 96 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 343 حالة إصابة جديدة، وجدة 150، والدمام 114 حالة، و40 حالة جديدة في مكة المكرمة، والهفوف 39 حالة، والمدينة المنورة 27 حالة إصابة جديدة، و22 حالة إصابة في أبها، و11 15 حالة في الخرج، و14 في الظهران.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 268 حالة، و170 حالة في جدة، و80 حالة في الدمام، و29 في المدينة المنورة، و41 حالة في مكة المكرمة، والهفوف 24 حالة تَعافٍ جديدة، و19 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 29820 فحصًا جديدًا.