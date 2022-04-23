"الصحة": تسجيل 91 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 أبريل 2022، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753332 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 740467 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9076 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 45 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 24 حالة إصابة جديدة، والرياض 17، ومكة المكرّمة 12 حالة، و13 في المدينة المنورة, والطائف 8 حالات, و 4 حالات في الدمام, و3 في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 64 حالة، ومثلها في جدة, و55 في مكة المكرمة, و 12 في المدينة المنورة, و9 في الطائف, و4 في أبها, و3 في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10053 فحصاً جديداً.