"الصحة": تسجيل 92 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 154 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753822 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 154 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 741389 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9085 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 45 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت جدة 23 حالة إصابة جديدة، والرياض 16، والمدينة المنورة 15 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرمة 14، والطائف 6 حالات، و4 في أبها، و35 في الدمام.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 39 حالة، و29 في الرياض، و23 في مكة المكرمة، و21 في المدينة المنورة، و8 في الطائف، و8 في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11738 فحصًا جديدًا.