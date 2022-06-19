"الصحة": تسجيل 930 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 992 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 375 حالة، و153 حالة في جدة، و119 حالة في الدمام، و39 في مكة المكرمة، و42 في الهفوف، و35 في المدينة المنورة، و29 في أبها، و16 في الطائف، و16 في الظهران.