"الصحة": تسجيل 930 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 992 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 يونيو 2022، تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 784837 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 992 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 765890 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9188 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 116 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 379 حالة إصابة جديدة، و132 حالة في جدة، والدمام 115 حالة إصابة جديدة، و43 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و33 حالة جديدة في مكة المكرمة، و26 في أبها، و25 في المدينة المنورة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 375 حالة، و153 حالة في جدة، و119 حالة في الدمام، و39 في مكة المكرمة، و42 في الهفوف، و35 في المدينة المنورة، و29 في أبها، و16 في الطائف، و16 في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 23648 فحصًا جديدًا.