"الصحة": تسجيل 952 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 636 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، تسجيل 952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 773221 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 636 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 756255 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9160 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 99 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 319 حالة إصابة جديدة، وجدة 156، و123 حالة جديدة في الدمام، ومكة المكرمة 41 حالة، والمدينة المنورة 36 حالة إصابة جديدة، و30 حالة في الهفوف، و26 في الطائف، و21 حالة إصابة في أبها، و15 في الظهران.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 183 حالة، و145 حالة في جدة، و62 في الدمام، و45 في مكة المكرمة، و39 في المدينة المنورة، و20 في الطائف، و17 حالة تَعافٍ جديدة في الهفوف، و12 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 34358 فحصًا جديدًا.