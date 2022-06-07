"الصحة": تسجيل 952 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 636 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 183 حالة، و145 حالة في جدة، و62 في الدمام، و45 في مكة المكرمة، و39 في المدينة المنورة، و20 في الطائف، و17 حالة تَعافٍ جديدة في الهفوف، و12 في أبها.