"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 58 حالة، تلتها جدة 21، و13 حالة في الدمام, و9 في المدينة المنورة و8 في مكة المكرمة, و 6 حالات تعافٍ جديدة في جازان.