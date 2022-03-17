"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749268 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 198 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731638 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9024 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 223 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 27 حالة إصابة جديدة، وجدة 16، والمدينة المنوّرة 8، ومكة المكرّمة 5 حالات إصابة، والدمام 4, والطائف 3 حالات جديدة, ومثلها في أبها, و الهفوف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 58 حالة، تلتها جدة 21، و13 حالة في الدمام, و9 في المدينة المنورة و8 في مكة المكرمة, و 6 حالات تعافٍ جديدة في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 16725 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 62,139,809.