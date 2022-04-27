"الصحة": تسجيل 98 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 177 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753730 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 177 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 741253 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 9084 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 43 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 26 حالة إصابة جديدة، والمدينة المنورة 15، ومكة المكرمة 13 حالة إصابة جديدة، والرياض 13، والطائف 6 حالات، ومثلها في الدمام، و5 في جازان.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 49 حالة، و38 في مكة المكرمة، و30 في الرياض، و17 في المدينة المنورة، و15 في الطائف، و5 في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11413 فحصًا جديدًا.