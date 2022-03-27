"الصحة": تسجيل 98 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 27 مارس 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750356 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 219 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 733365 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9039 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 141 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 24 حالة إصابة جديدة، وجدة 13، والمدينة المنوّرة 15، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, وأبها 5 حالات, و4 في جازان, ومثلها في الطائف.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 40 حالة، تلتها الرياض 36، و26 في أبها, و 22 حالة تعافٍ جديدة في الهفوف, و16 في بريدة, و12 في تبوك, و11 حالة في المدينة المنورة .
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 14114 فحصاً جديداً.