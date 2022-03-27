"الصحة": تسجيل 98 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 40 حالة، تلتها الرياض 36، و26 في أبها, و 22 حالة تعافٍ جديدة في الهفوف, و16 في بريدة, و12 في تبوك, و11 حالة في المدينة المنورة .