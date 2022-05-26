"الصحة" تشارك ضمن جناح السعودية الرقمية في معرضيْ التكنولوجيا كوكمس بمسقط

شاركت وزارة الصحة عبر تطبيق "صحتي" ضمن جناح #السعودية_الرقمية في معرض التكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي ومعرض كوكمس في مسقط خلال الفترة من 23-25 مايو 2022م.
ويُعد تطبيق "صحتي" واحداً من أهم التطبيقات، حيث يقدم من خلاله خدمات صحية متعددة في المملكة، ويتضمن أكثر من 26 خدمة صحية رقمية لأكثر من 25 مليون مستفيد في المملكة؛ وذلك تعزيزًا ومواكبة لـ #السعودية_الرقمية في رحلة التحول الصحي.
وعبر هذا التطبيق قُدم أكثر من 60 مليون جرعة لقاح كوفيد 19، وحجز أكثر من 5.5 ملايين موعد، وحجز أكثر من 29 مليون موعد لفحوصات "كوفيد-19"، إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون تقرير إجازة مرضية، والحصول على 1.5 مليون استشارة فورية، وتسجيل أكثر من 1.2 مليون في مبادرة "اعرف أرقامك" وتسجيل أكثر من مليونين في مبادرة امش 30.