"الصحة" تشارك ضمن جناح السعودية الرقمية في معرضيْ التكنولوجيا كوكمس بمسقط

وعبر هذا التطبيق قُدم أكثر من 60 مليون جرعة لقاح كوفيد 19، وحجز أكثر من 5.5 ملايين موعد، وحجز أكثر من 29 مليون موعد لفحوصات "كوفيد-19"، إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون تقرير إجازة مرضية، والحصول على 1.5 مليون استشارة فورية، وتسجيل أكثر من 1.2 مليون في مبادرة "اعرف أرقامك" وتسجيل أكثر من مليونين في مبادرة امش 30.