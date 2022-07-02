"الصحة" تشارك في سلسلة فرضيات ضمن استعداداتها لموسم الحج

وتم فرز حالات الإصابة بواسطة الكوادر الطبية والإسعافية المدربة مسبقًا بحسب المناطق المخصصة لها، كما أودعت 10 حالات في المنطقة الحمراء، و9 في المنطقة الصفراء، و10 في الخضراء، فيما وُضعت حالتان في المنطقة السوداء ضمن خطط الطوارئ المعدة لمثل هذه الأحداث.